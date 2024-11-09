Erzurum’da, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşının en önemli çatışmalarından biri olan ve halkın büyük kahramanlık gösterdiği Aziziye Savunmasının 147. yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir tören düzenlendi.

Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Aziziye Tabyalarında gerçekleştirilen törene, çok sayıda protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrencinin de katılım sağladığı etkinlikte üniversite mensupları bu duygu dolu anlara şahitlik etti ve yaşanan coşkuya ortak oldu.

Aziziye Tabyalarında Coşkulu Anma

Tören, 147 yıl önce olduğu gibi, Ayazpaşa Camii müezzininin "Ey Erzurumlular, ey ahali, düşman Aziziye Tabyalarını bastı. Allah’ını seven, eli silah tutan herkes askerimizin yardımına koşsun" çağrısıyla başladı. Türk bayrakları ve tekbirlerle Topdağındaki Aziziye Tabyalarına yürüyen Erzurumlular, vatan uğruna canlarını feda eden atalarına olan minnettarlıklarını bir kez daha gösterdi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, törene ilişkin yaptığı konuşmada, Aziziye Savunmasının sadece Erzurum’un değil, tüm Türk milletinin tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: "Aziziye Savunması, sadece bir askeri zafer değil, milletimizin kahramanlık ve fedakarlıkla yazdığı büyük bir destandır. Bugün, bizler de bu kahramanların torunları olarak, onların fedakarlıklarını unutmadığımızı bir kez daha haykırıyoruz. Aziziye’deki bu direniş, milletimizin vatanına ve bağımsızlığına olan bağlılığının simgesidir" dedi.

Nene Hatun’un Kahramanlığı Bir Kez Daha Anlatıldı

Törenin devamında, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları tarafından Nene Hatun’un temsili canlandırıldı. Nene Hatun’un kahramanlık mücadelesi, seyirciler tarafından duygusal bir şekilde izlendi. Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Nene Hatun’un vatan uğruna gösterdiği cesareti ve fedakarlığı överek: "Nene Hatun gibi kahramanlar, Türk milletinin direncinin simgeleridir. Onların gösterdiği kahramanlık, sadece geçmişin değil, geleceğin de ilham kaynağı olacaktır" şeklinde konuştu.

Tarihi Bir Anma ve Övünç Kaynağı

Aziziye Savunması, Erzurum’un ve Türk milletinin tarihindeki eşsiz bir kahramanlık destanı olarak hatırlanıyor. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bu tür anma etkinliklerinin hem geçmişi yad etmek hem de milli birlik ve beraberliği pekiştirmek adına büyük önem taşıdığını belirterek: "Bugün burada, tüm Erzurumlular ile birlikte, atalarımızın yazdığı destanın izinden gidiyoruz. Aziziye’nin kahramanları, adlarını kalplere yazdırmış, gönlümüzün ve ufkumuzun da kahramanlarıdır" diyerek, anma töreninin önemine vurgu yaptı.

Törenin sonunda, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ve Lalapaşa Camiinde okunan Mevlid-i Şerif ile şehitler anıldı. Vali Mustafa Çiftçi, Nene Hatun’un torunu Güner Yamanlı ve diğer protokol üyeleri, şehitler için dua ederek, bu toprakları canlarıyla savunan kahramanlara olan minnettarlıklarını dile getirdiler.