Keçiören Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde “Türkülerle Atatürk” konseri düzenlendi.

Keçiören Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi’nde “Türkülerle Atatürk” konseri düzenlendi. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programları kapsamında gerçekleştirilen anma konserine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Prof. Dr. Necdet Şen, Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birbirinden güzel ezgilerin icra edildiği akşamda salonu dolduran vatandaşlar hep bir ağızdan Atatürk’ün gönlünde yer eden türküleri seslendirdi. Programda sahne alan Çocuk Eğitim Merkezi öğrencileri, şiirler ve şarkılar eşliğinde Atatürk’ü andı. Atatürk’ün vefatının 86. yılında düzenlenen bu anlamlı etkinliğe yoğun ilgi gösteren katılımcılar, unutulmaz bir akşam yaşadılar.

“Ata’mızın izinde daha aydınlık yarınlara birlikte yürümeye devam edeceğiz”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü, aramızdan ayrılışının 86. yılında saygı, özlem ve minnetle anıyorum. Ata’mızın izinde daha aydınlık yarınlara birlikte yürümeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.