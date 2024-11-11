Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Atatürk’ün Sevdiği Türküler konseriyle andı.

Türk halk müziğinin eşsiz eserlerinin seslendirildiği geceye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konserde, Şef Özcan Yılmaz önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Aydınlılarla buluşturuldu. Konuklar, duygusal dakikaların yaşandığı konsere bayraklar ve alkışlarla eşlik etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bizlere Cumhuriyetimizi, bağımsızlığımızı ve bugünlerimizi armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyorum" dedi.

Unutulmaz bir gece yaşayan vatandaşlar, bu anlamlı etkinlik için Çerçioğlu’na teşekkür etti.