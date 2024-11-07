Germencik Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen ’Ata’ya Saygı’ konserinde Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde belediyenin işbirliği ile ’Ata’ya Saygı’ konseri düzenlendi. Germencik Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konserde Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı. Aydın Kültür ve Sanat Derneği Bilal Sabuncu Klasik Türk Musikisi Korosu tarafından şef Nihal Çallak öncülüğünde seslendirilen sevilen şarkılarla, vatandaşlar hem unutulmaz bir akşam hem de duygu dolu anlar yaşadı. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci’nin yanısıra vatandaşlar da konsere yoğun ilgi gösterdi. Konser ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Zencirci; "Aydın Kültür ve Sanat Derneği Bilal Sabuncu Klasik Türk Musikisi Korosu’nun muhteşem performansıyla Ata’ya Saygı konserimizi gerçekleştirdik. Emeği geçen başta Şef Nihal Çallak olmak üzere tüm sanatçılarımıza ve misafirlerimize büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hasretle yad ettiğimiz bu özel akşam için teşekkür ediyorum" dedi.