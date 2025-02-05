Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk’ün Denizli’ye gelişi anısına düzenlenen "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte seslendirilen unutulmaz eserlerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir kez daha anıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Müziği Topluluğu tarafından seslendirilen ve Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin anısına düzenlenen "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri", Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Şef Ahmet Nuri Çağdaş yönetimindeki konserde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en sevdiği şarkılar seslendirildi. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği gecede duygusal anlar yaşanırken Vali Coşkun ve Başkan Çavuşoğlu programın sonunda Şef Ahmet Nuri Çağdaş’a plaketini takdim etti.

"Atatürk’ün açtığı yol bize kılavuzluk ediyor"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu günün anlam ve önemine değinerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyeceklerini kaydetti. Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, "Bu günün bizim için çok büyük bir anlamı var. Dünyanın hiçbir ülkesine nasip olmayan ve bir daha karşılaşamayacağı, küçücük geminin içerisine koskocaman yüreğini sığdırıp bu güzel ülkeyi miras bırakarak bizlerin bu şehirde, bu ülkede birlikte yaşamasına vesile olan o büyük insanın şehrimize geldiği günü anıyor olmak gerçekten çok önemli. Bizler biliyoruz ki onun açmış olduğu yol, hepimize önderlik ve kılavuzluk yapmaktadır. İyi ki var olmuş, iyi ki bu coğrafyada doğmuş, iyi ki bizim önderimiz olmuş, iyi ki bu ülkede cumhuriyeti kurarak birlikte, kardeşçe, al bayrağımızın altında, ezanımızın sesiyle yaşamayı bizlere nasip etmiş" ifadelerini kullandı.