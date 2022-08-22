Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Mehmet Akif Ersoy’un hitabetlerinin yer aldığı rölyef, dev Türk Bayrağı ve Hilal; Kuvayi Milliye’nin başkenti Balıkesir Zağnos Paşa Camisi meydanının tam ortasında yer alacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Mehmet Akif Ersoy’un hitabetlerinin yer aldığı rölyef, dev Türk Bayrağı ve Hilal; Kuvayi Milliye’nin başkenti Balıkesir Zağnos Paşa Camisi meydanının tam ortasında yer alacak.

600 yıllık Zağnos Paşa Camisi’nin çevre düzenlenme çalışmalarının ikinci etabı, Milli Mücadelede ilk kurşunların atıldığı Kuva-yi Milliye’nin başkenti Balıkesir’in Kurtuluş tarihi olan 6 Eylül’de açılıyor.

Yeraltı otoparkının yalıtım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ikinci etapta birinci etaptaki gibi tarihi dokuya uygun mermer ile döşenerek bütünlük korunacak. Üst kısımda bitkilendirme, ışıklandırma, kent mobilyası ve mermer uygulamasıyla devam eden çalışmalar tamamlanmak üzere. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı meydanda; Türk Bayrağı, hilal ve rölyef çalışmaları yapacak. Beş yüzü olan rölyefin her bir yüzünde; Atatürk Fotoğrafları ve Atatürk’ün Paşa Camisi Hitabesi’nin kısaltılmış hali, Mehmet Akif Ersoy’un 23 Ocak 1920 Balıkesir Hutbesi’nin kısaltılmış hali yer alacak.

Tabelalar yenileniyor

Benzer çalışmalar Ali Hikmet Paşa Meydanında da yapılacak. Bu çalışma ile meydanda yer alan Şadırvan restore edilecek. Ayrıca meydana bakan cephelerde dış cephe kaplaması ile tabela yenilemeleri de yapılacak.

Zağnos Paşa ve Şeyh Lütfullah Camileri meydan düzenleme çalışmaları, Dumlupınar Mahallesi Kazım Özalp Sokak’taki tescilli binaların restorasyonlarının tamamlanması ile birlikte Yeni Çarşı birbirine entegre bir hale gelecek ve vatandaşların deneyimleyebileceği bir tarihi koridor oluşturulmuş olacak.