SANKO Sanat Galerisi Koleksiyonu’nda yer alan eserlerden “Atatürk” ve “Antep Fotoğrafları” resim sergisi SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile buluşturuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 26 Ocak 1933 günü Gaziantep’e gelişinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide, Türkiye’nin ünlü Atatürk Ressamı, asırlık çınar Etem Çalışkan’ın birbirinden güzel Atatürk Portreleri sergisi sanatseverlerin yoğun ilgisini görüyor.

11’i Atatürk portresi, 9’u Antep fotoğrafı olmak üzere toplam 20 eserin yer aldığı sergi, SANKO Sanat Galerisi’nde 25 Ocak 2025 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.