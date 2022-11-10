Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84’üncü yılında Özel Ümit Hastaneleri’nde düzenlenen törenle anıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84’üncü yılında Özel Ümit Hastaneleri’nde düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84’üncü yılında Özel Ümit Hastanesi, (Batıkent), Özel Ümit Vişnelik Hastanesi ve Özel Ümit Tıp Merkezi’nde saat 9’u 5 geçe hastaneler önünde saygı duruşunda bulunuldu, ardından tüm çalışanlar İstiklal Marşı’nı okudu. Anma programında konuşma yapan Özel Ümit Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Züberi, “Biz sağlıkçılar, Atatürk’ün çizgisinden sapmadan, azmimizi ve meslek aşkımızı hiçbir zaman kaybetmeden, sağlık hizmetimizi en iyi şekilde sürdürerek, Cumhuriyetin koruyucuları olacağız” dedi.

Başhekim Dr. Züberi konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Değerli sağlık çalışanlarımız; hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş olan büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki; ‘Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü Cumhuriyet, düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek düzeyli koruyucular ister. Bizler birer Türk vatandaşı ve sağlık çalışanları olarak Mustafa Kemal Atatürk’ ün bu çizgisinden sapmadan, sürekli gelişen ve yenilenen, daima vatansever, her durumda dürüst, hedefleri hep yüksek olan, azmimizi ve meslek aşkımızı hiçbir zaman kaybetmeden sağlık hizmetimizi en iyi şekilde sürdürerek, Cumhuriyetin koruyucuları olacağız. Yalnızca Türk ulusu değil, dünya ulusları tarafından da sevgi ve saygı gören, Cumhuriyetimizin kurucusu Atamızı sevgi, saygı ve minnetle anıyor, hepinizi selamlıyorum.”