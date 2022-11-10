Aydın’ın Nazilli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yıl dönümünde törenle anıldı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yıl dönümünde törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yıl dönümü nedeniyle Nazilli’de anma töreni düzenlendi. Saat 09.05’de 2 dakikalığına hayat durdu. İstasyon Meydanında düzenlenen törenler Kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenklerinin sunumu ile başladı.

Saat 09.05’te siren sesleriyle birlikte tüm ilçede 2 dakikalığına hayat durdu. Nazilli Lisesi tarafından hazırlanan program Atatürk abidesine çelenk sunumunun ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte tören sona erdi.

Törenler daha sonra Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen ‘Atatürk’ konulu oratoryo ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, konuşmasında: “Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 83 yıl dönümünde bir kez daha rahmetle, özlemle anıyoruz. Milletimizin yetiştirdiği nadide değerlerden biri olan Atatürk’ü gerek parti sahnesinde gerekse toplum vicdanında değerli kılan onun milletine olan vicdanıdır. Mensubu olduğu Türk milletini sonsuz bir aşkla seven, kısacık yaşamı içinde yüz yıllara sığdıran Mustafa Kemal milleti için her türlü zorluğa katlanmış ve kendini milletine adamıştır. Ümitlerin tükendiği bir dönemde Samsun’dan başlattığı kurtuluş mücadelesinde Cumhuriyetin ilanına kadar hep milletin gücüyle hareket etmiştir. Öyle ki bu inanç doğrultusunda milletiyle beraber yedi düvele karşı durmuştur. 10 Kasım sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma değil onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip koruyarak geleceğe taşıma azmimizin tazeliğinin günüdür. Huzurunuzda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyorum” dedi.

Müdür Şimşek’in konuşmasının ardından ilçe genelinde yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin düzenlemiş olduğu ‘Atatürk’ konulu oratoryo sunumuyla sona erdi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği anma programına Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, Baro Temsilcisi Emel Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutan Yüzbaşı Caner Özkul, gaziler, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.