Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yıldönümünde tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’in Mezitli ilçesinde de törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yıldönümünde tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’in Mezitli ilçesinde de törenle anıldı.

Anma programı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın, bisiklet tutkunlarıyla birlikte pedal çevirmesiyle başladı. Mezitli Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Mersin Bisikletli Kadınlar, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye çalışanlarının katılımıyla belediye hizmet binasından başlayan bisiklet sürme etkinliğinde, vatandaşlar da cadde boyunca sevgi gösterisinde bulundu.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde Atatürk sevdalıları Mezitli Belediyesinin eski belediye hizmet binası önünde buluştu. Anma etkinliğine Başkan Neşet Tarhan’ın yanı sıra Mezitli Belediyesi eski Başkanı Nuri Hocaoğlu, çok sayıda siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmasına Atatürk’ün, “Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir” sözleriyle başlayan Başkan Tarhan, “Bugün her yerde onun ölmediği dile getirilecektir. Onun düşüncülerini, ilklerini, devrimlerini, fikirlerini ve büyük Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak zorundayız. Atatürk’ü herkese anlatacağız. Anlamayanlara da anlatacağız. Bu mücadeleyi sürdürerek, başta cumhuriyet olmak üzere onun bizlere kazandırdıklarını yaşatmaya devam edeceğiz. Onu bir kez daha 84 yılında özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz” dedi.