Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yıldönümünde, tüm ülkede olduğu gibi Kars’ta da törenlerle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yıldönümünde, tüm ülkede olduğu gibi Kars’ta da törenlerle anıldı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen anma töreninde, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Ardından da Atatürk’ün 84 yıl önce ebediyete göçtüğü an olan 09.05 geçe, il genelinde ‘Ti’ sesi eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi.

Atatürk’ü anma etkinlikleri, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda devam etti. Burada da iki dakika boyunca Atatürk’ün kendi sesinden 10 Yıl Nutku eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması devam etti. Atatürk’ün Biyografisi, şiirlerin okunması, Atatürk’ün Gençliğe hitabesi ve gençliğin Ata’ya cevabı, Atatürk Oratoryosu ve Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküler dinletisi program sona erdi.