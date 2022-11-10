Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde tüm yurtta olduğu gibi 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde tüm yurtta olduğu gibi 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84. yıldönümünde Köyceğiz’de özlem ve rahmetle anıldı. Köyceğiz Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile anma töreni başladı. Atatürk abidesine çelenk sunmanın ardından, saat 09.05’de sirenler eşliğinde saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi. Çelenk töreninden sonra Atatürk’ü anma programı Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda devam etti. İlk olarak Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerinin Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi bahçesinde hazırladığı “Atatürk” konulu resim sergisi açıldı. Daha sonra salonda Yunus Emre Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı anma programı izlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuşma ile devam etti. Sırasıyla “Atatürk” adlı kısa film gösterimi, şiir (Bir Resim Yap Çocuğum), şiir-müzik gösterisi (Yunus Emre OO Anasınıfı Öğrencileri), şiir (Bugün 10 Kasım), “Bir Ömrün Hikâyesi” Oratoryosu (Yunus Emre Ortaokulu), şiir (Sen Bizi Tanısan), Müzik Korosu ve ödül töreni ile program sona erdi.