Ulu Önder Atatürk, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun verdiği konserde sevdiği türkülerle andı.

Ulu Önder Atatürk, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun verdiği konserde sevdiği türkülerle andı.

Nilüfer Türk Halk Müziği Korosu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yılında özel bir konsere imza attı. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde “Ülkeye Adanmış Ömür” başlığıyla düzenlenen konsere ilgi büyük oldu. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Zekeriya Işık ve Feridun Uyruk’un da katıldığı konserde, izleyenler hem duygulandı hem de gururlandı. Şef Yaşar Kemal Alim yönetimindeki koro, “Vardar Ovası”, “İzmir’in Kavakları”, “Bülbülüm Altın Kafeste” gibi Atatürk’ün sevdiği türküleri seslendirdi. Atatürk’ün hayatından kesitlerin de sunulduğu geceye katılanlar, koroyu ayakta alkışladı.

Sanatseverlerin türkülerle yolcuğu çıktığı gecenin sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Şef Yaşar Kemal Alim’e çiçek vererek muhteşem konser için koroyu kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk halkının kalbinde sonsuza dek yaşayacağını ifade eden Zafer Yıldız, yaklaşık yüz yıl önce Cumhuriyet’i armağan ettiği için Ata’ya minnet duyduğunu belirtti.

“Öldükten sonra ülkesini yönetmeye devam eden tek lider Mustafa Kemal Atatürk’tür” diyerek sözlerine başlayan Şef Yaşar Kemal Alim de Ulu Önder’i bu özel konserde anmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.