Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, sevdiği şarkılarla andı.

Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde anlamlı bir konsere imza attı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir’in de katıldığı konser, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Filiz Başıbüyük şefliğindeki koro, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan özel bir repertuar sundu. Ulu Önder’in sanata ve sanatçıya bakışından kesitlerin de sunulduğu konserde, zeybek gösterisi de yapıldı.

Gecenin sonunda sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Şef Filiz Başıbüyük ve TSM korosuna teşekkür ederek, çiçek verdi. Başkan Şadi Özdemir, “Bugün buradaysak, esareti kabul etmeyerek Anadolu’ya çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve şehit, gazilerimiz sayesindedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum” diye konuştu. Başkan Şadi Özdemir, son şarkıda TSM korosuna eşlik etti. Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, salonu dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.