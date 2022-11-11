Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 84.yılında Muğla’da farklı etkinlikler ile anıldı. Kitapları, yazıları ile Türkiye’nin en çok okunan yazarlarından biri olan Tarihçi-yazar Sinan Meydan 10 Kasım Atatürk’ü Anma programları çerçevesinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 84.yılında Muğla’da farklı etkinlikler ile anıldı. Kitapları, yazıları ile Türkiye’nin en çok okunan yazarlarından biri olan Tarihçi-yazar Sinan Meydan 10 Kasım Atatürk’ü Anma programları çerçevesinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sinan Meydan Atatürk’ün az bilinen yönlerini anlattı. Meydan, Atatürk’ün kitap okuma sevgisini, askeri, siyasi, ekonomik ileri görüşlülüğünü, yazdığı geometri ve diğer kitapları, Hatay’ın anavatana katılması için hastalığına rağmen verdiği mücadeleleri etkileyici bir dille katılımcılara aktardı. Katılımcılar tarihi bilgi ve belgeler ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü daha yakından tanıma ve öğrenme fırsatı buldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Atatürk’ün aydınlattığı yolda, gösterdiği hedefte hep birlikte yürümeleri gerektiğini söyledi. Gürün Atatürk’ün devrimleri, ilkeleri ve 100 yıl önce söyledikleri ile hep yaşadığını vurgularken, “Türk Milleti olarak Atatürk’ü Sinan Meydan ve diğer kıymetli yazarlar, araştırmacılar sayesinde daha da iyi tanıma fırsatı buluyoruz. Özellikle son 20 yılda Atatürk ile ilgili araştırmalar, yazılan kitaplarda büyük artış var. Onun gösterdiği hedefe, aydınlattığı yolda hep birlikte, kol kola yürümeliyiz. Atatürk’ün 100 yıl önce söyledikleri ve bugünlerimizi aydınlattığı unutulmaz, eskimeyen sözleri var. Beni en çok etkileyen sözlerinden biri; “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim” Atatürk’ün evlatları olarak umutsuz olmaya hakkımız yok. Cumhuriyetimizin 100.yılında umudumuzu güçlendirecek, güzel günlere birlikte yürüyeceğiz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Atatürk’ün sevdiği türkülerden oluşan ‘Türkülerle Atatürk’ konserini 10 Kasım’da Bodrum Belediyesi işbirliği ile Herodot Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla buluşturdu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türkülerle Atatürk konserinde solist Ezgi Uludağ sahne aldı ve Atatürk’ün dinlemekten büyük keyif aldığı Ah Bir Ataş Ver, Çalın Davulları, Bülbülüm Altın Kafeste, Havada Bulut Yok, Çanakkale İçinde, Vardar Ovası, İzmir’in Kavakları türkülerini seslendirdi.