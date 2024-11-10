Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yıldönümünde saatler 09.05’i gösterdiğinde Mudanya’da hayat durdu. Mudanya, Ata’sını saygı, sevgi, minnet ve özlemle andı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yıldönümünde Mudanya’da anıldı. Anma programı, İskele Meydanı’ndaki Atatürk anıtında resmi törenle başladı. Törene Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Cumhuriyet Baş savcısı Gökhan Aydoğan, ilçe protokolü, Gaziler, siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Mudanyalılar katıldı.
Anıta çelenklerin sunulmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 9’u 5 geçe, sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi. Törenler, İlçe Milli Eğitim müdürlüğü Konferans salonunda devam etti.