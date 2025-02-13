Ankara’da Keçiören Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, 9 ayda 11 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Ankara’da Milli Mücadele dönemini ve yakın tarihi anlatan en önemli mekanlardan biri olan Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi, ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Haftanın 7 günü 09.00-18.00 saatleri arasında açık olan müzede tüm ziyaretçilere rehberlik hizmeti veriliyor. Son 9 ayda ise müze 11 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Osmanlı Cihan İmparatorluğu döneminde tarımsal üretimi geliştirmek ve çiftçilere rehberlik etmek için 1898’de yapılan ve 127 yıllık maziye sahip olan tarihi yapı, Milli Mücadele dönemine yaptığı ev sahipliğiyle Cumhuriyet tarihindeki yerini müze olarak aldı. İki katlı müzenin birinci katında Ankara’nın tarihi, Selçuklu dönemi, Ahiler dönemi ve Osmanlı Cihan İmparatorluğu dönemi anlatan bilgiler yer alıyor. İkinci kattaki büyük salonda ise Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişi, Ankara’daki Milli Mücadele günleri, savaş hazırlıkları, İmalat-ı Harbiye’nin cepheye silah hazırlaması ile Sakarya Savaşı’ndan 30 Ağustos Zaferi’ne kadarki kahramanlık öyküleri ve Cumhuriyetin kuruluşu anlatılıyor.

Müze sosyal ve kültürel etkinliklerin merkezi oldu

Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi’nin önemli sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yaptığını kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, şunları kaydetti:

"Müzemiz sosyal ve kültürel etkinliklerin vazgeçilmez noktalarından biri haline geldi. Milli Mücadele Müzesi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Celâl Şengör ile Milli Mücadele döneminin önemli isimlerinden Halide Edip Adıvar’ın torunu Ahmet Ömer Sayar’ın gerçekleştirdiği söyleşilere ev sahipliği yaptı. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında uğrak noktalardan biri oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilen gezi ve kitap okuma etkinlikleri de müzemizde öne çıkan aktiviteler arasında yer alıyor. Milli Mücadele ruhunu yaşamak isteyen herkes müzemizi gelip görmeli."