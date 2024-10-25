Yunusemre Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Danışmanı Yusuf Ataç, Atatürk Mahalle Meclisi’nde imar çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Yunusemre Belediyesi, mahalle meclislerinde vatandaşları yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendiriyor, meclis üyelerinin sorularını yanıtlıyor. Yunusemre Belediyesi İmardan Sorumlu Başkan Danışmanı Yusuf Ataç, Atatürk Mahallesi sakinleri ile Atatürk Mahallesi Kültür ve Taziye Evi’nde gerçekleştirilen Mahalle Meclisi toplantısında bir araya geldi. Vatandaşların imarla ilgili sorularını cevaplayan Ataç, “Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban, imarla ilgili halkımızın taleplerini yerine getirmek amacıyla ekibiyle birlikte yoğun mesai harcıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve Başkanımız Semih Balaban, bu işe büyük önem veriyor. El birliği ile en kısa sürede halkımızı mağdur etmeyecek imar planını hayata geçireceğiz” dedi. Mahalle sakinleri adına konuşan Atatürk Muhtarı Bedir Kılıç da yapılan çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti.