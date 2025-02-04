Güzelbahçe Belediyesi, ilçenin en eski mahallelerinden Atatürk Mahallesi için revizyon planının 1’inci etabını tamamlayarak belediye meclisine getirdi. Mahalle sakinlerine sunum yapan Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Güzelbahçe’de gecekonduyu tamamen ortadan kaldıracağız. Mücadelemiz kimseyi mağdur etmeden, hakkınız olanı almanız için" dedi.

Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Konferans Salonu’nda düzenlenen Belediye Meclis Toplantısında, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay Atatürk Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Bögedeki gecekonduları kaldırıp ilçeye yakışır bir mahalle planlamaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Günay, "Biz burada halkımızın en iyi şekilde faydalanması için gereken tüm fizibilite ve planlamaları oluşturduk. Bugün sizlerin kantarına çıkarttık. Sizler de bu planlara bakıp ona göre bir karar vereceksiniz. Burada amaç sizleri mağdur etmek değil, sizlerin imarlı, tapulu evlerde rahat yaşamanızı sağlamak. Benden sonra oğluma, kızıma ne kalır düşünmeden, çocuklarınıza bırakabileceğiniz sorunsuz bir mirasınız olmasını amaçlıyoruz. Bu sürecin kısa sürede olamayacağını size söylemiştik. 5 ayda arkadaşlarımız 1’inci etabı tamamladı. Aslında çok kısa bir sürede tamamlamış olduk. Sizler tamam derseniz, komisyonumuz da tamam derse İzmir Büyükşehir Meclisi’ne götürüp bu planımızı hayata geçireceğiz. Bu mücadelemiz sizi mağdur etmeden, hakkınız olanı almanız için. Vatandaşımızın rızası olmadan hiçbir şey yapmayacağız. 1’inci etap tamamladıktan sonra 2,3 ve 4’üncü etapları planlayıp, Güzelbahçe’nin en eski mahallesi olan Atatürk Mahallesi’ni Güzelbahçe’ye yakışır bir şekilde planlayıp, Güzelbahçe’de gecekonduyu tamamen ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

Başkan Günay’ın yaptığı bilgilendirmede, revizyon imar planı 1 etabı mahalle sakinleri tarafından kabul gördü. Güzelbahçe sakinleri Belediye Başkanı Mustafa Günay’a çalışmaları ve emekleri için çiçek takdimiyle teşekkür etti.