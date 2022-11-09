Eskişehir Atatürk Lisesi tarafından yürütülen Kıyafet Geri Dönüşümü Kampanyası tamamlandı.

Eskişehir Atatürk Lisesi tarafından yürütülen Kıyafet Geri Dönüşümü Kampanyası tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklamada, “Kışın soğuğunu merhametimizle ısıtmaya çalıştığımız bu kampanyada 200’ü aşkın temiz, yeni ve kullanılabilir kıyafet topladık. Bu kıyafetler gardıroplarda eskimek yerine ihtiyaç sahibi insanları ısıtacak. Tüm bağışçılarımıza teşekkür eder ve emanetlerinin emin ’bedenlerde’ olacağını bilmelerini isteriz” denildi.