Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 86. yıl dönümünde Kuyucak’ta düzenlenen törenle özlem ve minnet ile anıldı.

Kuyucak Cumhuriyet Meydanı’nda saat 09.00’da Atatürk anıtına Kaymakamlık ve Kuyucak Belediyesi’nin çelenginin sunumu ile başlayan tören, saat 09.05’te sirenlerin çalınmasıyla devam etti. Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve tüm katılımcılar saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. Atatürk anıtındaki çelenk sunum töreni sonrasında ikinci tören, Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi’nde saat 09.30’da başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. 10 Kasım temalı gösterilerin ardından ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kuyucak Belediyesi tarafından 10 Kasım Pazar günü bugün akşam saat 19.00’da Kuyucak Belediyesi Kültür Merkezi’nde Atatürk 2 filmi gösterime sunulacak.