Muğla Taekwondocuları Atatürk Kupası için Muğla’nın Dalaman ilçesinde yarıştı.

Muğla Taekwondocuları Atatürk Kupası için Muğla’nın Dalaman ilçesinde yarıştı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla İl Temsilciliği 2022 Faaliyet Programında yer alan "Atatürk Kupası Taekwondo Takımlar Şampiyonası" Dalaman ilçesinde 150 civarında sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Şampiyonaya dair bilgi veren İl Temsilcisi Göktaş, "Şampiyonaya 10 ilçe ve 15 spor kulübünden yaklaşık 150 sporcumuz mücadele etti. Katılan tüm sporcularımızı ve onları hazırlayan antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Muğla Taekwondosunun, sporcularımızın gelişmesi için bu müsabakalar çok önemlidir. Bu vesileyle başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de yad etmiş olduk. Sonsuz saygı ve dualarla anarken "Çocuklar geleceğimizin güvencesidir. - Bütün ümidim gençliktedir." diyerek emanet ettiği gençlerimiz için mücadeleye devam edeceğimizi buradan bir kez daha hatırlatmak isterim. Bizleri her zaman destekleyen ve yanımızda olan başta Federasyon Başkanımız Prof.Dr. Metin Şahin’e, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, Musa Kazım Açıkbaş’a, ev sahiplikleri, sponsorlukları ve samimiyetleri için Dalaman Belediyesi Spor Kulübü Koordinatörü Taekwondo Antrenörümüz Sayın Hamdi İlhan’a teşekkür ederiz" dedi.

Şampiyonaya Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş katıldı.