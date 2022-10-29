Atatürk Kültür Merkezi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamada AKM binasında önce ışık gösterisi yapıldı ardından şarkıcılar Cakal ve Reckol ile Murat Boz sahne aldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamada AKM binasında önce ışık gösterisi yapıldı ardından şarkıcılar Cakal ve Reckol ile Murat Boz sahne aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Beyoğlu’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde gençlik rüzgarı esti. Etkinlik, AKM binasına yansıtılan mapping ve ışık gösterileri ile başladı ardından rap şarkıcıları Cakal ve Reckol’un konseri ile devam etti. Etkinlikte ünlü sanatçı Murat Boz da sahne alarak, gençlere unutulmaz anlar yaşattı.