Trabzon şehir merkezinin yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler oluştu.

Trabzon’da önceki gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı bazı ilçelerde hayatı olumsuz yönde etkilerken, Şalpazarı ilçesinde bugün taşımalı eğitime bir gün daha ara verildi. İç ve yüksek kesimlerin aksine şehir merkezinde kar yağışı görülmezken, kent merkezinin yüksek kesimleri ise kar yağışından nasibini aldı. Kar yağışı sonrasında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Köşkü’ndeki kar manzarası ise izleyenleri adeta büyüledi.