Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetini yazdığı yer olarak bilinen Trabzon’daki Atatürk Köşkü, restorasyon çalışmalarının ardından Cumhuriyetin 100. yılında tekrar ziyarete açıldı. Köşk, açıldığı ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.

15-17 Eylül 1924 tarihleri arasında Trabzon’a ilk ziyaretini yapan Mustafa Kemal Atatürk, Soğuksu Mahallesi’nde yaptığı gezintide çam ormanları içinde Kostantin Kabayanidis tarafından 1890 yılında yazlık olarak yaptırılan köşkü beğendi. 1930 yılında Trabzon Özel İdaresince tescil edilerek Mustafa Kemal Atatürk’e ‘temlik’ edilen köşkün tapusu ve anahtarı, Trabzon’da oluşturulan bir heyet tarafından Atatürk’e teslim edildi. Trabzon’u üçüncü kez ziyaret ettiğinde bu köşkte 2 gün konaklayan Atatürk, vasiyetini de burada hazırladı. Atatürk’ün tüm varlığını Türk halkına bıraktığını yazdığı vasiyeti yazdığı 133 yıllık köşkün Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlandı. Restoransyon çalışmaları nedeniyle 23 Eylül 2022 tarihinde ziyarete kapatılan Atatürk Köşkü, Cumhuriyetin 100. yılında tekrar ziyaretçilere açıldı. Atatürk Köşkü’nün açılışına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Horon gösterisinin ardından bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimize kutlu olsun. Geçen yıl Eylül-Ekim aylarında Atatürk Köşkü’nü ziyarete kapatmıştık. O zaman kamuoyuna yaptığımız açıklamada inşallah 1 yıl içerisinde Atatürk Köşkünün çok büyük bir restorasyon gerçekleştirilerek Cumhuriyetimizin 100.yılında 29 Ekimde hizmete açılacağını kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün geldiğimiz noktada verdiğimiz sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Artık inşallah çok uzun yıllar herhangi bir onarıma, bakıma ihtiyaç duymadan burası şehrimizi ziyaret edecek” dedi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ü burada 3 defa Trabzonlu misafir etti. Trabzon’a üç defa teşrif ettiler. Ve bu mekanda kaldı. Sonrasında burası Trabzon’un gözbebeği, simgelerinden biri oldu. Geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları bu yıl itibarı ile bitti. Burası tekrar ziyarete açılıyor. Bu akşam 100. yıl resepsiyonunu burada vereceğiz. Hep birlikte burada olacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleşen Atatürk Köşkü, ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Köşk yolunda uzun kuyruklar oluştu.