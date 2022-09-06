Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Atatürk Köşkü’nün 20 Eylül 2022 tarihinde ziyarete kapatılarak tadilata alınacağı belirtildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Atatürk Köşkü’nün 20 Eylül 2022 tarihinde ziyarete kapatılarak tadilata alınacağı belirtildi.

Yılda ortalama 300 bin kişinin ziyaret ettiği Atatürk Köşkü’nde zaman içerisinde hem yapısal olarak yıpranmalar olduğu hem de içerisindeki eşyaların eskiyerek deforme olduğu belirtilen açıklamada Atatürk Köşküyle ilgili bazı ulusal ve yerel basın organlarında haberler yer aldığı hatırlatılarak açıklama yapılması zaruri görüldüğü kaydedildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Trabzon Büyükşehir Belediyemiz tarafından binanın onarılması için ‘Atatürk Köşkü Restorasyon ve Konservasyon’ projesi hazırlanmış, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan proje 24 Ağustos 2022 tarihinde ihale edilmiş olup, iş sözleşme aşamasındadır. 20 Eylül tarihinde Köşk ziyarete kapatılacak ve tadilat işi başlayacaktır. Bu süreçte bir taraftan da binanın içerisinde bulunan tabela, fotoğraf, yazı, mobilya, perde vb. tüm eşyalar da uzman ekipler tarafından ele alınarak bilimsel yöntemlerle gerekli onarımlar ve yenilemeler gerçekleştirilecektir. Atatürk Köşkü Cumhuriyetimizin 100 üncü kuruluş yıldönümünde, hem yapısal olarak hem de tefrişi bakımından aslına uygun bir şekilde yenilenmiş vaziyette halkımızın hizmetine açılmış olacaktır. Atatürk Köşkünde bulunan herhangi bir yazı, resim ya da eşyanın kaldırılması söz konusu olmayıp, çalışma sonunda haberlere konu olan bilgilendirme tabelaları da çok daha estetik bir biçimde yenilenerek yerlerine konulacaktır. Milletimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 kez misafir edildiği bu esere sahip olmak şehrimiz için bir övünç vesilesi olup, belediyemiz ve halkımız bu paha biçilmez mirasa bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da layıkıyla sahip çıkmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.