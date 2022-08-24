Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük yeşil alan projesi olan Atatürk Kent Parkı’na eşlik etmesi amacıyla hazırlanan Karaçay Vadisi projesi için çalışmalar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük yeşil alan projesi olan Atatürk Kent Parkı’na eşlik etmesi amacıyla hazırlanan Karaçay Vadisi projesi için çalışmalar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda 170 dönümlük arazı üzerinde hayata geçirdiği Atatürk Kent Parkı benzeri yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. 2014 yılından bu yana Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin gündeminde olan Karaçay Vadisi projesi için çalışmalar başladı. Alan üzerinde yapılan proje ve planlamalar hakkında yapılan toplantıda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e sunum yapıldı. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ve Yüksek Peyzaj Mimarı Prof. Dr. Oktan Nalbantoğlu katıldı. Azmi Açıkdil projeyle ilgili verdiği bilgilerde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ikinci bir Atatürk Kent Parkı oluşturma projesine yönelik çalışmaların başladığını belirterek, 2014 yılından bu yana Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin gündeminde olan Karaçay Vadisi Projesi’nin hayata geçmesi için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

İmarla ilgili düzenlemelerin tamamlandığı ve proje alanında çalışmaların başladığını söyleyen Açıkdil, “Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Atatürk Kent Parkı’nın ardından yeni bir yeşil alan kazandırılması hedefiyle Karaçay Vadisi projesine başlanıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij cadde olarak düzenlenen Birlik ve Sürmene Caddeleri; Atatürk Kent Park ve Karaçay Vadisi peyzajına hem yaya hem de bisiklet yolu ile birbirine bağlanmasında önemli arterler olacaktır. Ağırlıklı olarak 8-25 yaş arasına hitap etmesi düşünülen projede açık ve kapalı tenis kortları başta olmak üzere birçok aktivitenin gerçekleştirilebileceği yaklaşık 200 bin metrekarelik alan yer alacaktır. Alan içinde büyük ve hızlı gelişen ağaç cinslerinin yanında suya fazla ihtiyaç duymayan peyzaj düzenlemeleri yer alacak. Proje hazırlıklarının, Kasım sonuna kadar bitirilmesi hedeflenirken, önümüzdeki yıl yaz mevsimine kadar projenin tamamlanması amaçlanıyor” dedi.