Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da yardım seferberliği başlatılırken, kent meydanındaki yardım çadırlarındaki yoğunluk her geçen gün artmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da yardım seferberliği başlatılırken, kent meydanındaki yardım çadırlarındaki yoğunluk her geçen gün artmaya devam ediyor.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha oldu. Yıkıcı depremlerde; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam rakamlara göre 8 bin 574 kişi hayatını kaybederken, 49 bin 133 kişi de yaralandı.

Yaşanan depremlerin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da yardım seferberliği başladı. Soğuk kış günlerinde evsiz kalan vatandaşlar için, mont, polar, kaza, atkı, bere, eldiven, bot gibi giysilerin yanı sıra acil ihtiyaç duyulacak malzemeler için kampanyalar düzenlendi. Aydın merkez ilçe Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda depremin hemen ardından kurulan yardım çadırlarında görev alan gönüllüler vatandaşlardan gelen malzemeleri kategorilendirerek ilgili alanlarda toplamaya başladı. Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Türk Kızılay, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi’nin çadırlarında görevi personellerin yanı sıra gönüllü vatandaşlar da canla başla çalışarak her geçen gün artan yardımların afet bölgesine ulaşması için çaba sarf ediyor.