Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 86’ncı yıl dönümünde Kayseri’de anma programına düzenolendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 86’ncı vefat yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda anma töreni gerçekleştirildi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’de de düzenlenen anma töreni, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv.Plt.Tümg. Kadircan Kottaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk heykeline çelenk bırakmasıyla başladı. Törende, Atatürk’ün 86 yıl önce ebediyete irtihal ettiği saat olan 09.05’te siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bayraklar yarıya indirilirken, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Meydandaki törenin ardından program; İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kayseri Fen Lisesi’nde düzenlenen Atatürk’ü Anma Programı ile devam etti. Programda günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu, öğrencilerin Atatürk için hazırladığı video izletildi.

Program sonunda protokol üyeleri; Atatürk Evi’ni de ziyaret etti.