Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Hasan Tosun, yeni hastanenin yeni ek üniteleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Başhekim Tosun, Atatürk Devlet Hastanesi’nin yeni binasına taşınma işlemlerinin son hızla devam ettiğini ifade ederken 2023 yılının Ocak ayının ilk haftasında tüm taşınma işlemlerinin tamamlanacağını ifade etti. Başhekim Tosun, yanık ünitesi ve Kemoterapi ünitesi, Transfüzyon merkezi, Onkoloji Polikliniği hakkında bilgi verdi. Tosun, "Yanık ünitesinin artık son düzenlemeleri yapılıyor. Sadece havuzların gelmesini bekliyoruz. Havuzlarında siparişleri verildi. Yanık ünitesi ile çok büyük bir eksikliğimizi giderilmiş olacak. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yataklarımız geldi. On sayısında özel yatağımız olacak. Allah korusun herhangi bir yanıcı kazada yanık ünitemiz tam bir seferberlik içerisinde hazır olacak Yanık ünitesi hayata geçmesi adına TPAO’ya çok teşekkür ediyoruz. Her şeyleri ile her yapılacak çalışmada titizlikle birebir ilgileniyorlar. Kusursuz yanık ünitesi merkezimizi çok yakında açacağız. Yanık ünitemiz Batı Karadeniz bölgesinin de ihtiyacını karşılayacaktır. Hastanede yatılı hastalarımız için koğuş sistemi sona erdi, ikili ve tekli yatak ile hastalarımıza hizmet edeceğiz. Hastalarımıza özel odalarda sağlık hizmeti sunacağız. Kemoterapi ünitemiz Zonguldaklı hastalarımızın tüm ihtiyaçlarını kusursuz bir şekilde karşılayacaktır" ifadelerine yer verdi.