Son yıllarda sağlık imkanlarındaki başarısı ile büyüme kaydeden Aydın’da yaklaşık 3 ay önce hizmete giren Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi 3 ayda 500 hastaya ulaşarak tedavilerine yardımcı oldu.

Son yıllarda sağlık imkanlarındaki başarısı ile büyüme kaydeden Aydın’da yaklaşık 3 ay önce hizmete giren Geleneksel Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Merkezi 3 ayda 500 hastaya ulaşarak tedavilerine yardımcı oldu.

Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşan Aydın’ın, son teknoloji cihazları ve büyüyen sağlık birimleri ile vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi’nde GETAT Merkezleri açılarak hizmet vermeye başladı. Birçok vatandaş tarafından rağbet görmeye başlayan ve Ege Bölgesi’nde bulunan 15 GETAT Merkezi’nin 3’ü Aydın’da bulunuyor. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde yeni yapılan poliklinikler arasında yer alan GETAT Merkezi’nde hasta kabul eden Uzm. Dr. Emin Tunç Demir üç ay gibi kısa bir sürede 500 hastaya ulaştı.

"GETAT uygulamalarına son zamanlarda ilgi arttı"

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Geleneksel Tamamlayıcı Tıp uygulamalarına son zamanlarda ilginin arttığı belirtilirken, "Artan ilginin en önemli sebebi, yapılan tedavilerin olumlu geri dönüşler alınması ve yapılan tedavilerin yan etkilerinin oldukça az olmasıdır. Proloterapi, ozon tedavisi ve PRP/CGF etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış ve tüm dünyada sık kullanılan tedavi yöntemidir. Proloterapide uyarıcı bir madde ile vücudun hasarlı ve ağrılı olan bölgesine enjeksiyonlar yapılarak, vücudumuzda doğal yollar ile kalıcı olarak tamir edilmesi amaçlanır. Bel ve boyun fıtığı, boyun düzleşmesi, donuk omuz ve omuz ağrıları, tenisçi dirseği, kartal tünel sendromu, sporcu yaralanmaları ve migren gibi ağrılarda proloterapi güvenle uygulanmaktadır. PRP tedavisi, hastanın vücudunda çok düşük miktarda kan alınıp özel bir işlem yardımıyla plazmanın ayrıştırılması sonrasında enjeksiyon yolu ile vücuda geri verilmesi işlemidir. PRP tedavisi dokularda yenilenme ve güçlenme sağlamaktadır. Tendon ve bağlarda ve menüsküste iyileşme sağlar, çapraz bağlarda onarım sağlar ve uygulanan kişinin derisinde esneklik ve parlaklık sağlar aynı zamanda saç dökülmesinde etkili bir yöntemdir" denildi.

Bilgi ve randevu için hastaneyi aramak yeterli olacak

Hastaneden yapılan açıklamanın devamında GETAT Merkezi’nde tedavi olmak yada bilgi almak isteyen hastaların Atatürk Devlet Hastanesi’ni telefonla aramalarının yeterli olacağı belirtilirken, "PRP nin bir üst aşması olan CGF-CD kliniğimizde yapılmaktadır. CGF konsantre büyüme faktörleri olarak ta ifade edilebilir. CD34 ise tüm hücrelere dönüşme yeteneği olan ve kemik iliğinde yer alan hücreler olarak nitelendirilir.CD34 hücrelerinin en önemli özelliği uygulandığı doku üzerinde direk olarak o dokuya dönüşebilmektedir ve uygulamalar sonrasında yenilenme ile iyileşmesi sağlanır. Ozon tedavisi ise kronik ağrılar, diyabetik nöropatik ağrılar, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, kronik yaralar, kronik yorgunluk, iskemik hastalıklar, bakteri ve mantar enfeksiyonları, astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıkları, behçet hastalığı gibi otoimmun hastalıklar, fibromyalji, romatizmal hastalıklar, migren dolaşım sistemi bozuklukları gibi durumlarda esas tedavilere ek olarak uygulanmaktadır. GETAT ünitemizde proloterapi, ozon tedavisi ve mezoterapi yapılmakta olup her üç yöntem tek tek veya kombine şekilde kullanılarak tedavi başarısını artırmak amaçlanmaktadır. Uzm. Doktorumuz Emin Tunç Demir GETAT üzerine eğitimlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp fakültelerinde başarıyla tamamlayarak belgelerini almıştır. GETAT Merkezimizde tedavi olmak isteyen hastalarımıza randevu ve bilgi akmak için hastanemizi telefonla aramaları yeterlidir" ifadelerine yer verildi.