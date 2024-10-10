Antalya’ya yeni ataması gerçekleşen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Prof. Dr. Özkan, geçtiğimiz aylarda poliklinik ve acil servisi dışında Şehir Hastanesi’ne taşınacağı bildirilen Atatürk Devlet Hastanesi ile ilgili kararı Sağlık Bakanlığı’nın vereceğini açıkladı. Özkan, “Gerçeği de görmezden gelemeyiz, orayla ilgili karot testleri yapılmış. Dolayısıyla kararı Bakanlık verecek, kimse mağdur olmadan nasıl çözüm bulunabilir, ona bakacağız” diye konuştu.

İzmir Behçet Uç Hastanesi Başhekimliğinden, Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Behzat Özkan, göreve başladı. Basın mensupları ile bir araya gelen Prof. Dr. Özkan, geçmiş dönemde yaptığı görevlerden ve eğitim hayatından bahsetti. Göreve başladığı günden itibaren her şeyi titizlikle takip ettiğini dile getiren Özkan, çalışma şeklinin nasıl gerçekleşeceğini şu sözlerle açıkladı:

“İlk etapta tırmanma dönemi olacak. Tüm yatırımları yerinde göreceğim ve eksikleri tespit edeceğim. İlgililerle görüşüp çözüm yolları bulacağız. Ardından hızlanma dönemine geçeceğiz. Antalya’ya gelir gelmez gördüğüm ilk şey, İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası yerleşkelerinin çok dağınık olması. Dolayısıyla bununla birlikte Antalya’nın tüm eksiklerini çözeceğiz” dedi.

Atandığı günden itibaren acil serviste bekleyen hasta sayısını takip ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, şöyle konuştu:

“Acilde bekleyen hastalarımızın listesi bana Acil Başhekimimiz Münevver hanım tarafından atılır, hem özel hastaneleri hem devlet hastaneleri başhekimlerinin portalına atılır. Manavgat Devlet Hastanesi acilinde 8 saatten fazla bekleyen hasta var mı, varsa başhekime yazıyorum. Bu sizin anneniz olabilir, siz olabilirsiniz, ben olabilirim. Acilde bizi standart ölçüde kimsenin bekletmeye hakkı yok. Acil olan şeyler sabah tüm başhekimlerin masasında olur, hemen yorumumu yazıyorum ’Günaydın arkadaşlar, şu hasta şu kadar süredir bekliyor. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Gidin ilgilenin’ diyorum.”

Bir şehrin dinamo yükünü hastanelerin taşıdığını belirten Prof. Dr. Özkan, Antalya Şehir Hastanesi’nde gördüğü eksiklikler hakkında bilgi verdi. Özkan, “Antalya Şehir Hastanesi’ne spesifik alanlar eklemek lazım, pediatri kliniği yok, yataklı psikiyatri kliniğini geliştirmek lazım. Orada sıkıntıları var, onları düzeltmek lazım. En çok acilde uzun süre bekleyen hastaların neden beklediğini kliniklerde aramak lazım. Şehir Hastanesi’ne ilk bakışta 389 personelle 900 yatağın tedavisini karşılıyoruz. 600 yatak boş. Yeni bir hastane yapmaya gerek yok, o hastaneyi aktive edeceğiz. 400 personele ihtiyacımız var, o personeli Bakanlığımızdan isteyeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz aylarda poliklinik ve acil servis dışında taşınacağı belirtilen Atatürk Devlet Hastanesi’nin durumu hakkında da açıklamalar yapan Prof. Dr. Özkan, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Atatürk Devlet Hastanesi ile ilgili gerçeği görmezden gelemeyiz, orayla ilgili karot testleri yapılmış. Dolayısıyla kararı Bakanlık verecek, kimse mağdur olmadan nasıl çözüm bulunabilir, ona bakacağız. O bölgede oturur, muhtarla esnafla konuşurum. Başlanan yatırımların devam etmesi, edememesi ve bir kısmının da tasfiye olması da sorunlardan biri. Sağlık Müdürlüğünün gerek mekânsal gerek işlevsel hantal yapısı nedeniyle bir yazı 9 ay içinde oradan oraya gidiyor. “