Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yıldönümü dolayısıyla özel bir anma programı düzenleyecek. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde 10 Kasım saat 20.30’da başlayacak programda 145 kişilik koro Ulu Önder’in sevdiği şarkıları seslendirecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. yılı dolayısıyla özel bir programa imza atacak. Cumhuriyet’in 101. kuruluş yıldönümünü birçok etkinlikle kutlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 86. Yıldönümünü için de özel bir anma programı düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 10 Kasım Pazar günü saat 20.30’da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Türk Sanat Müziği” konseri ile Ulu Önder’i sevdiği şarkılarla anacak.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Ahmet Nuri Çağdaş’ın yöneteceği konserde 145 kişilik koro Büyük Önder Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek. Anma programına tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtildi.