Adıyaman’da Atatürk Baraj Göleti’ne 2 milyon 550 bin şabut (Barbus grypus) balığı yavrusu bırakıldı.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bozova Su Ürünleri Üretim İstasyonundan alınan 2 milyon 550 bin şabut balığı yavrusu Adıyaman’a getirildi. Yavru şabutlar, Adıyaman’da bulunan Atatürk Baraj Göleti’ne bırakıldı.

Düzenlenen balık bırakma programına Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ve kurum görevlileri katıldı. 2024 yılı içerisinde Adıyaman’da bulunan su havzalarına 3 milyon 550 bin sazan ve 2 milyon 550 bin şabut balığı olmak üzere toplam 7 milyon 50 bin yavru balık bırakılmış oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, “İç sularda balıkçılığın genişletilmesi ve balıkçılıkla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında il müdürlüğü olarak Urfa Balık Üretim İstasyonumuzdan şuan da 2 milyon 550 bin yavru şabut balığı getirdik. Atatürk Baraj Göleti’ne bıraktık. Şabut balığı özellikle buraya özgü endemik bir türdür. Fırat havzasında bulunan bir tür. 2 Yıl sonra yenilebilir büyüklüğe gelmektedir. Daha önceden de 4 milyon 500 civarında sazan balığını Atatürk Baraj Göleti’ne bırakmıştık. Şuanda bıraktığımız 2 milyon 550 bin ile beraber yaklaşık bu yıl Atatürk Baraj Göleti’ne 7 milyona yakın yavru balık bırakmış olduk” diye konuştu.