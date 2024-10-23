Adıyaman’da Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıl öncesine ait kaya yerleşkeleri tespit edildi.

Atatürk Barajı Kahta sahil şeridi Belören köyü yakınlarında 4-5 yıl önce göl sularının çekilmesiyle kaya resimleri ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan bu kaya resimlerinin ardından yetkililerin arazi taraması detaylandırıldı.

Kahta ilçesi ile Samsat ilçe kıyıları arasındaki bölgede Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindekiler, alan taraması yaptı. Tekne ile sahil şeridinde bulunan mağaralar ve tarihi kalıntıları inceleyen Mehmet Alkan, kaya resimlerinin bulunduğu bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta kaya yerleşkesi tespit etti.

Milattan önce 1. Yüzyıl olarak tarihlenen kaya yerleşkelerinde insanlar tarafından yapılan oyuklar ve kanalların yanı sıra çömlek kırıntılarına rastlandı. Ekiplerin bölgedeki tarama çalışmasına devam edeceği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Atatürk Barajı kıyısında yaptığımız incelemelerde burada kaşa yerleşimlerinin olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 4-5 yıl önce ise burada kaya resimlerini tespit etmiştik. Bu kaya resimlerinin bir kaya yerleşkesinin civarında olduğunu düşünüyorduk. Fakat burada suların yükselmesi nedeniyle bunu tam olarak tespit edememiştik. Bu gün yaptığımız detaylı incelemeler sonucunda ise burada milattan önce birinci bin yılla tarihlenen kaya yerleşkelerini görmekteyiz. Bu kaya yerleşkelerinde insan eliyle yapılmış oyuklar ve kanallar görmekteyiz. Yer yer çömlek kalıntılarını da görmekteyiz. Burada da insanların o dönemde yaşadıklarına dair önemli tespitlerde bulunduk” diye konuştu.