Ataşehir Belediyesi hazırladığı etkinliklerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde özlem ve minnetle anacak.

Sergi, söyleşi ve konserden oluşacak etkinlikler, 9 Kasım Cumartesi günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Etkinlikler kapsamında; saat 14.30’da “O Günün Gazeteleri” sergisinin açılışı, saat 15.00’te Emre Kongar’ın “Toplumbilim Açısından Atatürk” konulu söyleşisi ve saat 16.00’da Erdem Özgen’in “Atatürk’ü Anma Konseri” düzenlenecek.

Efemera (doküman) Koleksiyoncusu Dt. Ulvi Sulaoğlu ve Prof. Dr. Turgut Göksoy tarafından hazırlanan “O Günün Gazeteleri” başlıklı sergide, Atatürk’ün vefatının gerçekleştiği o dönemdeki gazetelerin yansımaları sergilenecek. Sergi, 22 Kasım 2024 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

10 Kasım Atatürk’ü anma söyleşi programında; Toplum Bilimci, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Emre Kongar, “Toplumbilim Açısından Atatürk” konulu söyleşiyle Ataşehirlilerle buluşacak. Prof. Dr. Emre Kongar bu söyleşide, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutan, siyasetçi ve devrimci yönlerini toplumbilim açısından ele alacak.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünden ilhamla hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ses Sanatçısı Emre Özgen’in solistliğindeki “Atatürk’ü Anma Konseri”nde de Atatürk’ün sanata verdiği önemi yansıtan bir repertuvar sunulacak. Konserde, Atatürk’ün en sevdiği Rumeli Türküleri ve Köçekçeler yer alacak. Etkinlikte; Keman, Kanun, Klarnet, Ney, Ud ve Ritim sazlardan oluşan orkestrayla Alaturka Türk Müziği Topluluğu da sahne alacak.