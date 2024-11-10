Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve birinci cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yıl dönümünde Alanya’da anıt önünde anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından anıt önüne çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve anma programına Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Garnizon Komutanı Piyade Albay Önder Kılık, Alanya ilçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, STK üyeleri, parti yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alanya’da saatler 09.05’i gösterdiğinde siren seslerinin duyulması çevreden geçen vatandaşlar ve yoldan geçen araç sürücüleri Atatürk için saygı duruşunda bulundular.