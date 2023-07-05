Samsun’un Atakum Belediyesi’nin Karadeniz Bölgesi’nde ilk defa kurduğu AtaTohum Merkezi’nde yazlık fideler toprakla buluştu. Genetiğiyle oynanmamış ata tohumlarının özenle saklandığı merkezde, her sezon üretim yapılarak tohum sayısı artırılıyor.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin öncülüğünde, geleneksel tarımda binlerce yıldır kullanılan atalık tohumların kayıt altına alınarak geleceğe taşınabilmesi için Karadeniz Bölgesi’nde ilk olarak kurulan AtaTohum Merkezi’nde yazlık üretim sezonu başladı. 457 tür ata tohumun korunduğu merkezin yetiştirme parsellerinde farklı çeşitlerde domates, hıyar, biber, patlıcan gibi yazlık ürün toprakla buluşturuldu. “Bir tohum, bir ülkeyi kurtarır” sloganıyla hizmet veren merkez, aynı zamanda çocuklara uygulamalı tarım eğitimi verirken ata tohum yetiştirmek isteyen üreticilerle de tohumları paylaşıyor.

Tohumlar ücretsiz paylaşılıyor

Merkezin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Atakum Belediyesi’nde görevli Ziraat Mühendisi Nilgün Erdem, “Ata tohum genetiğiyle oynanmamış, hiçbir şekilde deforme edilmemiş, üretken tohumlardır. Bu değerli tohumları korumak amacıyla kurduğumuz toplam bin metrekarelik alandaki AtaTohum Merkezimizde, yazlık ve kışlık olarak iki ayrı sezonda üretim gerçekleştiriyoruz. Şu anda tohum bankamızda, geldiği yöre ve tohumu bizimle paylaşan kişinin adıyla kayıtlı 457 tohum bulunuyor. Biz, üç yıl üst üste bu tohumları merkezimizin yetiştirme parsellerinde ürettik ve türlerini teyit ettik. Bu sezon da yeni çeşit tohum üretimine başladık. 22 çeşit kışlık, 16 çeşit yazlık ürün çalışıyoruz. Yaz sezonunda birden fazla çeşit domates, hıyar, biber, patlıcan gibi yazlık ürün grubunda üretim yapacağız. Ürünlerden tohumları alıp kurutma, bakım, koruma ve depolama işlemlerinden sonra bizden talep eden yurttaşlarımızla ata tohumları ücretsiz olarak paylaşıyoruz” dedi.

Merkezin kapıları hep açık

AtaTohum Merkezi’nde uygulamalı eğitimler de verdiklerini kaydeden Nilgün Erdem, “Bir tohum nasıl dünyaya gelir, yetişir; tohuma nasıl bakılır, fideler toprağa nasıl dikilir, bakımı nasıl yapılır başlıklarında çocuklarımıza uygulamalı tarım eğitimi de veriyoruz. Hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında merkezimiz faaliyette. Tarımla ilgili bilgi almak veya tohum edinmek isteyen herkese kapılarımız sonuna dek açık” diye konuştu.