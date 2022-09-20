Atatürk Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi (ATATBAM) tarafından Ata Teknokent bünyesinde, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda danışmanlık hizmeti verilen Ecz. Allahverdi Karaca ve Ecz. Volkan Zülaloğlu’nun kurduğu AVOS Organics Şirketi tarafından Iğdır’da kızıl gül yetiştirilerek, bu güllerden elde edilen gül suyu piyasaya arz edildi.

Atatürk Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi (ATATBAM) tarafından Ata Teknokent bünyesinde, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda danışmanlık hizmeti verilen Ecz. Allahverdi Karaca ve Ecz. Volkan Zülaloğlu’nun kurduğu AVOS Organics Şirketi tarafından Iğdır’da kızıl gül yetiştirilerek, bu güllerden elde edilen gül suyu piyasaya arz edildi.

Birçok alanda kullanılan ve oldukça faydalı olan gül suyunu katkı maddesi olmadan yetiştirildiğine dikkat çeken ATATBAM Müdürü Prof. Dr. Zühal Güvenalp, Iğdır’da yaygın olarak “kızılgül” denilen, rosa damascena adlı gülün, yerli halk tarafından yıllarca bahçelerde ekildiğini, reçel yapıldığını ya da kurutularak çaylara atıldığını söyledi. Fakat bu gülden elde edilen gül suyunun oldukça kaliteli olduğunu belirten Güvenalp: “Toprağımızda uzun yıllardır yetişmekte olup, bakımı ve masrafı az olan ve toprağı her yıl işlemeye gerek olmayan gülümüzün, çiftçimiz ve tarla sahiplerini mecbur kaldıkları, yonca, mısır, buğday gibi maliyete yakın sattıkları ürünlerden daha çok mutlu edebileceğini düşünüyoruz. Birçok özelliği ve çeşitli alanlarda kullanıma elverişli olması nedeniyle gül suyunun hem Iğdır hem de çevre iller ile ilçelere katkı sanacağına inanıyoruz. Bu çerçevede desteğini daima yakından hissettiğimiz Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Atatürk Üniversitesinin sadece bulunduğu şehrin değil bölgesinin de önünü açacak çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Gerek kendi bünyemizde yapılan gerekse de dış paydaşlarımız tarafından geliştirilen çalışmaları desteklemeye devam ediyoruz. Bu çerçevede oldukça endemik bir tür olan Iğdır Gülünün yetiştirilmesi ve bunun ürüne dönüştürülmesi sürecinde emeği geçen ATATBAM ile AVOS Organics ekibini kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret, üretilen gül suyunun Rektör Çomaklı’ya takdim edilmesiyle sona erdi.