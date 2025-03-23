Trabzon şehir merkezi ile birlikte Akçaabat ve Yomra ilçelerinin su ihtiyacının karşılandığı Atasu Barajı son birkaç aydır yüzde 83 seviyelerinde olan su miktarı son zamanlarda karların erimesi ve yağan yağmurlarla birlikte yüzde 100’e ulaştı.

Trabzon’un Maçka sınırları içerisinde yer alan Galyan Deresi üzerine inşa edildikten sonra 2011 Nisan ayından itibaren şehre suyun verilmeye başlandığı Atasu Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100 seviyelerinde. Temelden yüksekliği 118 metre olan ve 36 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip Atasu Barajı’nda 35 milyon 750 bin metreküp su depolanabiliyor. Trabzon şehrine 17 km mesafedeki barajda ayrıca 1 adette HES göleti bulunuyor.

Barajda özellikle son 4 yıldır doluluk oranı yüzde 100 seviyelerinde seyrederken son dönemlerde azalışa geçen yağmurlarla bu oran yüzde 83’lere gerilemişti. Bu yıl özellikle karların erimesi ve yağışlarla nedeniyle su seviyesi tekrar yüzde 100’e çıkarken, yapılan analizlerle su kalitesi (PH) 7.68 olarak belirlendi.

Trabzon kent merkezini besleyen tek içme suyu barajı olan Atasu Barajı bölgeye hiç yağmur yağmasa bile kent merkezinin 7 ay içme suyunu karşılayabilecek dolulukta bulunurken, abone sayısı ise 494 bin 41 olarak belirlendi.