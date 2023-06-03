Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Akalan İlköğretim Okulu tarafından öğrencilerin atasözleri ve tabirleri görsel olarak öğrenmesi amacıyla üç boyutlu maket ‘Atasözleri ve Tabirleri Sergisi’ açıldı.

Öğrencilerin atasözleri ve tabirleri görsel olarak öğrenmesini sağlamak amacıyla Gazipaşa Akalan İlköğretim Okulu’nda ‘Atasözleri ve Tabirleri Sergisi’ açıldı. Sergiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Dal ile çeşitli okulların müdür ve yöneticileri de katıldı. Sergide Türkçe öğretmeni Fatma Çetin önderliğinde öğrenciler tarafından üç boyutlu maketlere 80 adet atasözü ve tabirleri aktarıldı.

“Yaşayarak öğrendiler”

Yapılan sergi ile öğrencilerin maket yaparak daha kolay öğrendiğini ifade eden Türkçe Öğretmeni Fatma Çetin, “Türkçe dersi konularından ’Tabirleri ve Atasözleri’ konusunda öğrencilerin daha iyi öğrenmesi için böyle bir çalışma yaptık. Öğrencilerimiz hem kendi seçtikleri tabirlere alakalı maketlerini yaptılar hem de tabirlerin ne anlama geldiğini yaparak yaşayarak öğrendiler. Görevli öğrencilerimiz de üzerlerine tabirleri anlatan resimleri baskı yaptırıp giydiler. Diğer öğrenciler de sergiyi gezerek hem fikir yürüttüler hem de tabirleri öğrendiler” dedi.

“Az sözle çok şey anlatılıyor"

"Az sözle çok şey ifade edebilme özelliğiyle tabirleri ve atasözleri sözlü kültürümüzün en önemli parçalarındandır” diyen Akalan İlköğretim Okulu Müdürü İlyas Yılmaz, "’Atasözleri ve Tabirleri Sergisi’ ile öğrencilerimiz mizahi bir bakış açısıyla atasözleri ve tabirleri yorumladı. Sergimize katılan ve sergide emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.