Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM), 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem kurs kayıtları 6-30 Ocak tarihleri arasında online yapılacak.

Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları ATASEM’lerde ikinci dönem kayıtları başlıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Antalya genelindeki 20 ATASEM kurs merkezinde 93 branşta 151 kurs açılacak.

Teknik, kültürel ve sosyal kurslar

ATASEM kurslarına kayıt olmak isteyenler 6-30 Ocak tarihleri arasında www.basvuru.antalya.bel.tr adresi üzerinden online başvuru yapacak. Online kayıtlarını gerçekleştiren kursiyerler evraklarını şahsen teslim edecek. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ATASEM’lerde 2024-2025 döneminde istihdama yönelik mesleki ve teknik kurslar, sosyal ve kültürel kurslar ile yabancı diller ve sanat alanlarında kurslar düzenlenecek.