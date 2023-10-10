Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi’nde (ATASEM), 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci dönem kursları başladı. ATASEM’de kursiyerler aldıkları eğitimlerle hem hobiler ediniyor hem de yeni iş imkanlarına kavuşuyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı ATASEM’lerde ders zili çaldı. Bu dönemde de yoğun ilgi gören kurslarda merkez ve ilçeler dAhil 26 kurs merkezinde 9 bin 317 kişi eğitim alacak. 195 branşta 528 kurs ile kursiyerler hem yeni hobiler edinecek hem de yeni iş imkanlarına kavuşacak.

"Bakanlık onaylı seertifika"

Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursları ATASEM’de okuma- yazma, yabancı dil, bilgisayar, sanat, sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda kurslar veriliyor. Kursiyerlere, pastacılık, cilt bakımı ve makyaj, masaj, aşçı çırağı, el sanatları ve elbise dikimi gibi geniş bir yelpazeye sahip olan kurslar ile hem iş hem de sosyalleşme imkanı sağlıyor. Eğitim sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

"Aşçı adayları

Atatürk ATASEM Kurs Merkezi’ndeki Aşçı Yardımcılığı kursunda kursiyerler, profesyonel mutfakta çalışma teknikleri, malzeme hazırlama, yemek tarifleri, tatlı tarifleri ve görsel sunum eğitimlerini uygulamalı öğreniyor. Kurs eğitmeni Zennure Esen, Türk ve Dünya mutfaklarından örnekler hazırladıklarını anlatarak, “Kursiyerler malzeme alımından, yemeğin yapımı ve sunumuna kadar tüm evreleri uygulamalı olarak öğreniyor” dedi.

Kursiyer Ertan Yılmaz, ATASEM’de daha önce Ev Yemekleri ve Aşçı Çırağı kurslarına geldiğini söyleyerek, “En sevdiğim hobim yemek yapmak. Burada günlük menü belirliyor, alışveriş yapıyor, mutfağımızda yemekler hazırlıyoruz. Keyifli bir eğitim oluyor” diye konuştu.

Kurs ile yeni lezzetler öğrendiklerini belirten kursiyerlerden Reyhan Karaçimen “Mutfakta bilmediğim teknikleri ve ince detayları öğrenmek için kursa başladım. Daha önce de Aşçı Çıraklığı kursunda eğitim almıştım. Çok güzel bir ortamda güzel yemekler menüler hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Türkçe öğreniyorlar"

Antalya’da yaşayan yerleşik yabancılar Türkçeyi ATASEM’de öğreniyor. 6 yıl önce Antalya’Aya gelen Rus Alina Geçit Türkçe öğrenmek için ATASEM’i tercih edenler arasında.

Yaşadığı ülkenin dilini öğrenmek ve hayatını kolaylaştırmak için kursa geldiğini söyleyen Aline Geçit, ‘Türk eşimle Antalya’da yaşıyorum. Çocuğum burada okula gidiyor. İnsanlarla konuşmak her şeyi doğru anlamak için Türkçeyi öğrenmek istiyorum. Zor bir dil değil ama gramerde biraz zorlanıyorum’ diye konuştu.

2 yıldır Antalya yaşayan Maria Sizikova da ‘Türkçe’yi çok seviyorum onun için öğrenmek istedim. Türkçe öğrenmek çok zor değil. Dersler çok güzel geçiyor. Türk arkadaşlarım ve komşularım var, onlarla konuşmak istiyorum’ dedi.

"Elbise dikim kursu"

Atatürk ATASEM Kadın Elbise Dikimi kursuna gelen Zehra İşlek şöyle konuştu: “Evde boş durmaktansa kursta üretiyor olmaktan mutlu oluyorum. Şu an kalıp çıkarmayı öğreniyoruz. Daha sonra kumaş dikimlerini öğreneceğiz. Etek, elbise, bluz ve pantolon gibi kıyafetler dikmeye başlayacağız. Evde kendi elbiselerimizi tamir edebileceğiz.”