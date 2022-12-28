Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı ATASEM’de düzenlenen el sanatları kurslarına katılan kursiyerler el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergi açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yılsonu sergisinde kursiyerleri yalnız bırakmadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı ATASEM’de düzenlenen el sanatları kurslarına katılan kursiyerler el emeği göz nuru eserlerinden oluşan sergi açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yılsonu sergisinde kursiyerleri yalnız bırakmadı.

65 farklı branşta bin 850 kursiyere hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Uncalı ATASEM’de yılsonu sergisi açıldı. Kurs merkezinde düzenlenen “Bir Tutam Mutluluk” isimli serginin açılışına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Sergide; çinicilik, seramik biçimlendirme, ahşap yakma, tığ işi çanta yapımı, yatak odası tekstili hazırlama, takı yapımı teknikleri, keçe aksesuarları, akrilik boya, kadın üst giysileri dikimi, filografi, sanatsal mozaik, mis sabun yapımı, çocuk gösteri giysileri dikimi, ebru, dekoratif sepet örücülüğü, davul derisinden aksesuar yapımı, ahşap yakma ve resim sanat kurslarına katılan kursiyerlerin yıl boyu yaptıkları ürünler görücüye çıktı.

“Kursiyerlerimizin yanındayız”

Sergide yer alan el emeği göz nuru eserleri dikkatle inceleyen Başkan Böcek, “Kursiyerlerin yıl boyu öğrendikleri bilgilerle yaptıkları eserlerin yer aldığı sergiyi gezerken gerçekten çok mutlu oldum. Çalışmaların hepsi birbirinden özel ve güzel. Uncalı ATASEM’deki kurs öğretmenlerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da yine kıymetli kursiyerlerimizin ve öğretmenlerimizin yanında olacağız” dedi.