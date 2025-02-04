Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) kurslarının 2024-2025 ikinci dönemi için 5 bin 387 vatandaş online kayıt yaptırdı. İkinci dönem eğitim öğretim yılı kursları 10 Şubat’ta başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ATASEM’in 2024-2025 ikinci dönem kayıtlarına Antalyalılar yine büyük ilgi gösterdi. 6-30 Ocak tarihleri arasında internet üzerinden 5 bin 387 vatandaş online başvuru yaptırdığı ikinci dönem kayıtları için evrak teslimi başladı.

Dersler 10 Şubat’ta başlayacak

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ATASEM’lerde 2024-2025 döneminde istihdama yönelik mesleki ve teknik kurslar, sosyal ve kültürel kurslar ile yabancı diller ve sanat alanlarında kurslar düzenlenecek. ATASEM’lerde dersler 10 Şubat’ta başlayacak.