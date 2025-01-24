Ataşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü atık pil toplama çalışmaları kapsamında 2024 yılı içerisinde toplam 5 ton 200 kilogram atık pil toplandı. Sıfır atık bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası’yla, belirlenen miktarlarda atık pil getiren vatandaşlar çeşitli hediyeler kazanmaya devam ediyorlar.

Çevre konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla birçok projeye imza atan Ataşehir Belediyesi, atık pillerin çevreye vereceği zararların önlemesi için Atık Pil Toplama Kampanyası’na devam ediyor. “Atık Piller Sizden Hediyeniz Bizden” sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, atık pillerin ayrı toplanması konusunda farkındalık oluşturuluyor ve atık pillerini toplayarak Ataşehir Belediyesi’ne ulaştıran vatandaşlara hediyeler veriliyor. Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sıfır atık bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen kampanyaya belirlenen miktarlarda atık pil getiren vatandaşlar çeşitli hediyeler kazanmayı sürdürüyor. Kampanya kapsamında, vatandaşlar topladıkları atık pilleri Ataşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim ediyorlar. Sistem üzerinden başvuru kayıtları yapılıp, topladıkları atık piller tartıldıktan sonra imza ve tutanak karşılığında hediyelerini teslim alıyorlar.

Ataşehir Belediyesi’nin sürdürdüğü atık pil toplama çalışmaları kapsamında 2024 yılı içerisinde toplam 5 ton 200 kilogram atık pil toplandı. Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamında ise bir yılda 1 ton 600 kilogram atık pil toplanırken, 61 kişiye de; kablosuz kulaklık, akıllı bileklik, taşınabilir şarj cihazı, USB, kırtasiye ve top seti hediye edildi.

Hediyeler:

*40 kg. atık pile kablosuz kulak üstü kulaklık

* 35 kg. atık pile akıllı bileklik

* 25 kg. atık pile kablosuz kulak içi kulaklık

* 20 kg. atık pile taşınabilir şarj cihazı

* 15 kg. atık pile kırtasiye seti

* 15 kg. atık pile top seti

* 10 kg. atık pile USB bellek

Kampanya şartları:

1. Atık piller; ev, iş yeri ve okul gibi adreslerden teslim alınmıyor. Toplanan atık pillerin Ataşehir Belediyesi Hizmet Binası’ndaki İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor.

2. Kampanyaya katılmak için Ataşehir’de ikamet edilmesi gerekiyor.

3. 18 yaşından küçükler, velileri ya da öğretmenleri eşliğinde atık pillerini teslim edebilirler.

4. Bir kişi ya da bir aile, her hediyeden en fazla birer tane alabiliyor.

5. Hediyeler sınırlı sayıdadır. Hediyeler tükenene kadar kampanya devam edecek.