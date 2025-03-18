Ataşehir Belediyesi’nin Sosyal Hizmet Merkezleri olan Kayışdağı Lions ve Örnek Ataevlerinde eğitim alan kursiyerler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti. Kursiyerler, rehber eşliğinde şehitlik alanlarını gezerek, Çanakkale Destanı’nın tarihi ve manevi anlamını derinlemesine keşfetti.

Kayışdağı Lions ve Örnek Ataevlerinde okuma - yazma kurslarına katılan kursiyerler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti. Program kapsamında, Atatürk’ün 7 gün kaldığı Bigalı Köyü, Kocadere hastane şehitliği, Anzak Koyu, Conkbayırı ve Seyit Onbaşı’nın görev yaptığı tabya gibi tarihi mekanlar ziyaret edildi. Bu ziyaret, kursiyerlerin hem kültürel hem de manevi açıdan büyük bir deneyim kazanmalarını sağladı.

Sabah saat 07.30’da Eceabat ilçesinde rehberle buluşarak yola çıkan grup, ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş öncesi 7 gün kaldığı Bigalı Köyü’ne hareket etti. Atatürk Evi’nin ziyaret edilmesinin arından, Kocadere Hastane Şehitliği, Anzak Koyu, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlısırt, Kırmızı Sırt ve 57. Alay Şehitliği gibi önemli tarihi alanlar gezildi. Ayrıca, Conkbayırı’nda Atatürk’ün hayatını kurtaran anıtsal şarapnel olayı ile ilgili bilgiler verildi.

Çanakkale’nin simgelerinden biri olan Hilali Ahmer Müzesi ve Seyit Onbaşı’nın görev yaptığı Rumeli Mecidiye Tabyası da ziyaret edilen diğer yerler arasında yer aldı. Ardından Kilitbahir Kalesi panoramik olarak gezildi. Bu özel ziyaret, kursiyerlerin Çanakkale Destanı’nın derin anlamını daha yakından anlamalarına vesile oldu.