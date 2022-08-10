Ataşehir Belediyesi "yaz tatilini Almanca öğrenerek değerlendirmek istiyorum" diyenler için Uluslararası Ticaret Merkezi Monheim (IBC) iş birliğiyle “Almanca ile Tanışıyorum” yaz okulu projesini hayata geçirdi.

Ataşehir Belediyesi "yaz tatilini Almanca öğrenerek değerlendirmek istiyorum" diyenler için Uluslararası Ticaret Merkezi Monheim (IBC) iş birliğiyle “Almanca ile Tanışıyorum” yaz okulu projesini hayata geçirdi.

Çocuk ve gençler, dünyada geçerliliği çok yüksek olan Almanca dilinin temel kalıplarını öğrenmek için ilk adımlarını atıyorlar.

Almanca dil eğitimi, alanında uzman eğitim kadrosu ile haftanın iki günü, günde iki saat olarak yapılıyor. Eğitimler Ataşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi bünyesinde bulunan Ataşehir Monheim Tasarım Okulu’nda gerçekleştiriliyor.

8 yaşındaki Defne Nisa Turgut, “Burada dersler keyifli ve faydalı geçiyor. Almanca öğrendiğim için çok mutluyum. Öğretmenimizi ve arkadaşlarımı seviyorum” şeklinde konuştu.

Proje sayesinde gençlerin, dünyayı farklı açılardan görmesi ve değişime açık bireyler olarak deneyim yaşamaları amaçlanıyor.