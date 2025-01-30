Sosyal belediyecilik alanında projelerini yoğunlaştıran Ataşehir Belediyesi, vatandaşa dokunan destek ve hizmetlerini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda uygun bütçeli menüleriyle hizmet vermeye hazırlanan Ataşehir Belediyesi’nin ilk sosyal tesis restoranı ise çok yakında kapılarını açıyor. Yeni sosyal tesise yönelik yürütülen çalışmalarda sona gelindiğinin müjdesini veren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, restoranın ismiyle ilgili bir anket yayımlayarak vatandaşlara katılım çağrısında bulundu.

İlçe genelinde adil bir yaklaşım benimseyerek, toplumsal adaleti sağlamak amacıyla projelerini sürdüren Ataşehir Belediyesi, uygun bütçeli, kaliteli hizmet sunan Ata Kafelerinin ardından, şimdi de ilk sosyal tesis restoranını hayata geçiriyor. Ataşehir Bulvarı üzerinde yer alan, uygun bütçeli, lezzetli ve kaliteli menüsü ile vatandaşların çok yakında vazgeçilmez adreslerinden biri olacak sosyal tesisin ismini ise vatandaşlar belirleyecek.

Yeni restoranının adını vatandaşlar belirleyecek

Yeni dönemde katılımcı belediyecilik anlayışıyla projelerini hayata geçiren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, beş isim önerisinin yer aldığı anket çalışmasını paylaşarak vatandaşlara katılım çağrısında bulundu. Hazırlanan ankette yer alan beş isim arasından yapılacak tercih sonrası restoranın ismi ilan edilecek ve Ataşehir’in ilk sosyal tesis restoranı kapılarını hizmete açacak.

“Sizlere verdiğimiz bir sözümüzü daha tutuyoruz”

Yeni sosyal tesise giderek açılış öncesi yapılan son hazırlıkları yerinde inceleyen Başkan Onursal Adıgüzel, “Sevgili komşularım, sizlere verdiğimiz bir sözü daha tutuyoruz. Ataşehirimizin ilk sosyal tesis restoranı yakın zamanda hizmetinizde olacak. Çalışma arkadaşlarım son hazırlıklarını tamamlıyorlar. Ata Kafelerden sonra sosyal tesisimiz sizlere kaliteli hizmeti, uygun fiyata sunuyor olacak. Gelin, yeni sosyal tesisimizin ismini birlikte belirleyelim. Sizlere bir anket sunacağız. Anketimizdeki alternatif isimleri lütfen oylayın. Hep birlikte yeni restoranımızın ismini belirleyelim. Bütün Ataşehirliler keyifli vakit geçirsin, Ataşehir’de her komşumuzun yüzü gülsün” ifadelerini kullandı.

400 binden fazla kişiye hizmet verdi

İlçe halkına uygun fiyatlarla keyifli bir sosyal ortam sağlayan Ata Kafeler ise, 4 şubesi ile toplamda bu zamana kadar 400 bin kişiye hizmet verdi. Her sabah saat 8’de kapılarını açan Ata Kafeler, bütçe dostu menüsüyle Ataşehirli vatandaşların ve ilçeden yolu geçen tüm misafirlerin uğrak noktası haline geliyor. Ata Kafelerde; çay, kahve, sandviç ve tatlı çeşitlerinin yanı sıra tost, hamburger ve köfte gibi lezzetler de sunuluyor. Yüksek enflasyon ortamında 10 TL’ye çay içme imkânının bulunduğu kafelerde, ödüllü kahve kullanımlarının yanı sıra pasta ve sandviçler ise günlük olarak üretiliyor.