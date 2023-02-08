Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Ataşehir Belediyesi’nin başlattığı kampanya kapsamında toplanan 26 tır acil yardım malzemesi, afet bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Ataşehir Belediyesi’nin başlattığı kampanya kapsamında toplanan 26 tır acil yardım malzemesi, afet bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaptığı yardım çağrısı karşılık buldu. Başlatılan yardım kampanyasında gece gündüz demeden Ataşehir Afet Koordinasyon Merkezi ile diğer belirlenen toplanma noktalarına gelerek tek yürek seferber olan vatandaşlar, gelen yardımları kolileyerek elden ele 26 TIR’a yüklenmesine destek oldular. Toplanan yardım TIR’larının bir kısmı bölgelere ulaştı.

Çağrı yapıldığı andan itibaren toplanan 13 bin 507 battaniye - yorgan, 774 ısıtıcı, 4 bin 807 mont - kıyafet - ayakkabı, bin temizlik malzemesi - tuvalet kağıdı - ıslak mendil, 923 adet koli gıda malzemesi, bin 336 bebek bezi - kadın pedi, 15 jeneratör, 16 palet su, 1 koli powerbank vb. acil yardım malzemeleri titizlikle paketlenerek yardım tırlarına yüklendi. Yardımlar, Kahramanmaraş Elbistan, Pazarcık, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Hatay Arsus ve Osmaniye’ye doğru yola çıktı.

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz"

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşıyoruz. Ülkece derin üzüntü içeresindeyiz. Ataşehir Belediyesi ve Ataşehir halkı olarak seferber olduk. Depremin hemen ardından harekete geçerek her türlü yardımı yapmaya başladık, tüm hızıyla da yardımlarımızı ve desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun katkıları sayesinde yardım toplama kampanyamızı halen devam ettiriyoruz. Merkezlerimize gönül vatandaşlarımız yardımlarını getiriyor ve el ele hep birlikte toplanan malzemeler gece gündüz demeden tırlara yükleniyor. Bu tarifi zor günleri ve acıyı dayanışma duygusuyla birlikte saracağız” açıklamalarında bulundu.

Afet Koordinasyon Merkezi başta olmak üzere Barbaros Kapalı Pazar Alanı, Cemal Süreya Etkinlik Merkezi, Ferhatpaşa Taziyeevi, İçerenköy Neşet Ertaş Kültürevi, 30 Ağustos Emekli Kültürevi ile İBB Deprem Parkı’nda yardımlar halen toplanmaya devam ediyor.